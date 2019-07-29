العين الإماراتي يخضع لاعبيه إلى اختبار التقييم

2019/07/29 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العين الإماراتي يخضع لاعبيه إلى اختبار التقييمدبي – وضع إيفان ليكو، مدرب فريق العين اللاعبين، البرتغاليين ناني وخوي تحت المجهر وذلك لاختبارهما خلال المعسكر الخارجي للفريق ضمنمرحلته الأولى قبل أن تغادر بعثة الفريق مقرها في النمسا متجهة إلى سلوفينيا للانخراط في المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 13 أغسطس المقبل.وتحدث مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الكرة بالعين عن الثنائي البرتغالي، قائلا “المؤكد أن الفريق يعمل برؤية واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة، والمجال لازال مفتوحا والبحث جار عن قيد لاعبين مقيمين حتى إغلاق باب الانتقالات واللاعبين ناني وخوي من الأسماء المطروحة ويخضعون حاليا إلى اختيارات تحت إشراف المدرب ليكو”.ويراهن العين بطل الدوري في المواسم الماضية على العديد من الوجوه القديمة والجديدة التي تعاقد معها الفريق للبروز هذا العام، وهو يقوم الآن بدورات استعدادية لغاية الوقوف على حقيقة هؤلاء قبل الدخول في معترك المنافسة على البطولة.وقال الصهباني “صفوف العين اكتملت بانضمام الثنائي لابا كودجو وعبدالرحمن مزيان اللذين وصلا مقر المعسكر، ومنحهما المدرب راحة لاستعادة أنفاسهما قبل خوض التدريبات”.وأضاف “التقارير الخاصة بمؤشر أداء اللاعبين كانت إيجابية، ومضت وفقا للبرامج التدريبية التي وضعها المدرب”.وأضاف “أن الفريق قدم أمام بطل الدوري المقدوني فريق فاردار، والتي لم تكتمل بسبب الأمطار، خلال الشوط الأول أداء قويا وبذل اللاعبون مردودا جيدا”.

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