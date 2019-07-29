تونس تحلّ سابعة بمونديال الشباب

2019/07/29 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس تحلّ سابعة بمونديال الشبابمدريد – أنهى المنتخب التونسي مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا في المركز السابع، وجاء ذلك بعد فوز نسور قرطاج على النرويج (37-36) في لقاء ترتيبي.وكان منتخب تونس الذي يقوده المدرب التونسي محمد علي الصغير قد خسر في ربع النهائي أمام منتخب كرواتيا (27-24).وفي أول لقاء ترتيبي من أجل المراكز من الخامس إلى الثامن خسر نسور قرطاج أمام سلوفينيا (31-27)، قبل أن ينجحوا في هزيمة النرويج.وعبَّر الصغير مدرب منتخب تونس عن سعادته بالحصول على المركز السابع ببطولة العالم.وقال الصغير، في تصريحات صحافية “قدمنا بطولة كبيرة، والحصول على المركز السابع مشرف جدا خاصة وأن البطولة تعتبر الأصعب منذ فترة كبيرة”.

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