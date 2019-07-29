2019/07/29 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاطي: مشاريع مهمة معطلة في البصرة..ويحذر من تسويف الوعود اكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة حسن خلاطي على تعطيل المشاريع المهمة في محافظة البصرة، فيما حذر الجهات المعنية من تسويف الوعود بالتعيين والخدمات.وقال خلاطي نحن في نهاية الشهر السابع نستعيد الى الاذهان الصورة المأساوية التي عاشتها المحافظة العام الماضي نتيجة لتلوث مياه شط العرب والتي ذهب ضحية لهذا التلوث 100 الف بصري"، مبينا ان" تلوث مياه الهارثة يحتاج الى" اهتمام استثنائي من الحكومتين الاتحادية والمحلية والبرلمان".وأضاف" مجلس النواب صوت على استثناء المشاريع الحيوية في المحافظة وعلى راسها مشاريع المياه من ضوابط تنفيذ العقود الحكومية وإطلاق الأموال اللازمة للبدء بإحالة هذه المشاريع".وفيما يتعلق بتحفظات مجلس البصرة تجاه المحافظ اسعد العيداني على الية تنفيذ المشاريع دون مراعاة المصلحة العامة أوضح الخلاطي" هناك تحفظات لدى مجلس المحافظة بخصوص مشروع ماء الخصيب لأحالته الى شركة غير رصينة ومشروع قناة الماء الناقلة في منطقة الهدامة وكذلك صيانة مشروع محطة {الار زيرو} لأحالته الى شركة غير رصينة".وتابع خلاطي" اليوم نتابع مشروع حيوي وستراتيجي والذي سينقذ البصرة وهو مشروع ماء البصرة الكبير {القرض الياباني} في الهارثة وتجاوز نسبة إنجازه 95% يفترض ان يدخل حيز التنفيذ في الشهر تشرين الأول المقبل من هذا العام".وبين ان" نواب البصرة يتابعون كل بحسب لجنته المشاريع في المحافظة واستحصال الأموال لتنفيذ المشاريع".وعن الوعود السابقة بالتعيين قال خلاطي" نحمل رسائل كثيرة من طبقات المتظاهرين ومختلف الشرائح بعدم تنفيذ الوعود بالتعيينات من الحكومة السابقة ومازالت البطالة مستشرية بشكل واسع في المحافظة"، منوها ان" 10 الاف درجة وظيفية التي وعد بها ابناء البصرة باقية تتراوح بين وزارة النفط ومجلس الوزراء وديوان المحافظة والشركات الكبيرة في المحافظة".

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