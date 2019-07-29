2019/07/29 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول ١٠٠ مدرسة ضمن مشروع الإدارة المستندة بدعم اليونيسيف أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عن شمول {١٠٠} مدرسة ضمن مشروع الإدارة المستندة الممول من قبل منظمة اليونيسيف في عموم المحافظة بعد شمول ١٤٢ مدرسة خلال العام الدراسي الماضي واوضح المكتب الاعلامي للمديرية في بيان إن "شمول هذه المدارس يأتي من أجل تمكين مدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور من اتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحسين إدارة المدرسة وأداء التلاميذ ، وهي ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الداعمة لاستقرار الواقع التربوي والتعليمي في المناطق المحررة بمتابعة المدير العام للتربية السيد وحيد فريد عبدالقادر" .واضاف أن "المشروع يهدف إلى الاهتمام بالجوانب الصحية ومياه الشرب وأدوات التعقيم والاهتمام بالرياضة والفنية وتهيئة حدائق وملاعب رياضية واضافة رسومات على جدران المدارس ومختبرات علمية ومكتبات مدرسية"

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