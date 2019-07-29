ترجيحات نيابية باستمرار الحكومة لأربع سنوات مقبلة

2019/07/29 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:رجحَ النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر استمرار حكومة عادل عبد المهدي في اكمال مشوارها لمدة اربع سنوات برغم تزايد المعارضة لها.وقال جعفر: ان الحديث عن اسقاط حكومة عادل عبد المهدي واستبداله بشخصية اخرى غير ممكن، كون جميع الكتل مستفيدة ومشاركة بذات الحكومة.واضاف: ان تزايد الجبهة المعارضة للحكومة وتفكك بعض الكتل السياسية امر ايجابي لدعم الحكومة وليس لاسقاطها، مبينا: ان بعض اطراف المعارضة اتخذت خيارها من اجل الحصول على مكاسب سياسية غير مهتمة بتفاصيل حكومة عبد المهدي مطلقا.

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