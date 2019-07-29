2019/07/29 | 07:04

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بعد اجتماع وزير التعليم العالي مع لجنة التعليم النيابية توفير 85 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا في الدراسات المسائية

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تاريخ النشر

29/07/2019 07:01 AM

المشرق - خاص:يَبدو ان اعتصام أصحاب الشهادات العليا امام بناية وزارة التعليم العالي، جعلت بعض المسؤولين يحركون ساكنا، اذ أكدت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين أن البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مطالب شريحة المهندسين، فيما كشفت وزارة التعليم العالي عن تحرك لتوفير 85 الف درجة وظيفية عبر تعيين حملة الشهادات العليا في الدراسة المسائية، يأتي ذلك في وقت تظاهر خلاله حملة الشهادات العليا امام بوابة المنطقة الخضراء.



فقد أكدت عضو مجلس النواب، اقبال عبد الحسين امس الأحد، أن البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مطالب شريحة المهندسين.



وقالت عبد الحسين: إنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة مع أعضاء مجلس النواب لشمول المهندسين بالتعيين المركزي وإقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية، مؤكدة: ان هذه الشريحة تعرضت لمظلومية كبيرة بعد تخرجهم من الكليات الهندسية ليجدوا أنفسهم في طابور البطالة والذي بدأ يزداد يوما بعد يوم، بعد أن شمل أقرانهم في السنوات السابقة بالتعيين المركزي لخدمة البلد وإعماره والنهوض به.



وبينت عبد الحسين: أنها تقف مع المطالب المشروعة لهذه الشريحة والتي اعتصموا من اجلها على أبواب نقابة المهندسين دون ان يكون هنالك أية إجابة من قبل المسؤولين في هذه النقابة، داعية الحكومة إلى الإسراع في حل مشاكلهم أسوة بباقي الشرائح.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل قد وصل أمس الأحد، إلى مجلس النواب لمناقشة تعيين أصحاب الشهادات العليا، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة التعليم النيابية وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس الأحد عن سعيها لتوفير 85 ألف درجة وظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا.



وذكرت الوزارة في بيان: ان وزير التعليم العالي قصي السهيل سيناقش مع لجنة التعليم النيابية تعيين حـمـلـة الــشــهــادات الـعـلـيـا.



وأضافت: ان الوزارة لديها ملفات عـدة تسعى إلـى إنهائها مع لجنة التعليم النيابية، منها تعيين حملة الشهادات العليا لذلك سيتم بالاجتماع مع اللجنة والكادر المـتـقـدم فـي الــوزارة للتنسيق وتوضيح آلية الوزارة وخططها المستقبلية واستعداداتها بخصوص تعيين حملة الشهادات.



وأشارت إلى: انها ستنسق مع اللجنة لإضافة تـخصيـصات مالية للوزارة لغرض تعيين أصحاب تلك الشهادات، مبينة: ان وزارة التعليم العالي شرعت قـانـون التعليم المسائي الذي سيوفر اكثر من 85 الف درجة وظيفية عبر تعيين حملة الشهادات العليا في الدراسة المسائية.



وكان عدد من حملة الشهادات العليا تظاهروا امس الاحد أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بتعيينهم، حيث تم استضافة عدد من المتظاهرين من قبل لجنة التعليم النيابية لمناقشة مطاليبهم.



على الصعيد ذاته قال عضو لجنة التعليم النيابية مقدام الجميلي ان "اللجنة ستعمل على اضافة تـخـصـيـصـات مـالـيـة لـلـتـعـلـيـم الـعـالـي لغرض تعيين اصحاب تلك الشهادات، اذ اصبحت اعدادهم كبيرة جدا”، لافتا الـى ان “اللجنة شـرعـت قـانـون التعليم المــســائــي الـــذي سـيـوفـر اكــثــر مــن 85 الــف درجــة وظـيـفـيـة عـبـر تـعـيـين حملة الشهادات العليا في الدراسة المسائية”.



ولم تتوقف التظاهرات على حملة الشهادات العليا، اذ تظاهر العشرات من خريجي كليات التربية في بغداد امس الاحد، وسط العاصمة للمطالبة بتوفير تعيينات لهم.



وذكرت تقارير إعلامية ان المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي امام مجلس محافظة بغداد، وطالبوا بتوفير درجات وظيفية لهم، مطالبين أيضا باعلان اسماء المتقدمين للتعيين في وزارة التربية.

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