2019/07/29 | 07:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الحوار بالجزائر ترفع عدد أعضائها وتدعو بوحيرد قررت لجنة الحوار والوساطة، التي شكلها الرئيس المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح، في أول اجتماع لها، رفع عدد اعضائها من ستة إلى سبعة بإضافة ناشط من الحراك الاحتجاجي.وقررت الهيئة "بجميع أعضائها"، إضافة محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعد من شباب الحراك إلى عضويتها، ليرتفع بذلك عدد أعضائها إلى سبعة.وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، جددت الهيئة دعوتها للشخصيات المتداول أسماؤها لـ"تلبية نداء الوطن".7 شروط للجنة الحوار الوطني والوساطة بالجزائر

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