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شائعة مدوية من كتاب لم تؤلفه كلينتون عن إقامـــة دولـــة إسلاميــة في سينـــاء

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تاريخ النشر

29/07/2019 07:20 AM

يحظى خبر مفاده أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون كشفت في مذكراتها عن مخطّط أميركي لإعلان "دولة إسلامية" في سيناء بالتعاون مع الإخوان المسلمين وتقسيم المنطقة، بانتشار واسع على مواقع التواصل وعبر مؤسسات إعلامية عربية منذ العام 2014، مثيرا سيلا من التعليقات والتحليلات.



لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.



تداول عشرات آلاف المستخدمين والصفحات على مواقع التواصل باللغة العربية منشورا جاء فيه "هيلاري كلينتون تفجّر مفاجأة في كتاب مذكراتها كلمة السرّ 360 المطروح مؤخراً بأميركا".وينقل المنشور عن كلينتون أنها قالت في كتابها "كنا على اتفاق مع إخوان مصر على إعلان الدولة الإسلامية فى سيناء وإعطائها لحماس".وأقرّت كلينتون بحسب المنشور بأنها زارت 112 دولة لدفعها الى الاعتراف بهذه الدولة الإسلامية ضمن مخطط لتقسيم المنطقة، لكن "تحطّم كلّ شيء" حين قامت "ثورة 30/6 و3/7 في مصر"، عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات حاشدة احتجاجاً على حكمه.حظي الخبر بانتشار كبير جداً لم يقتصر على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر إلى يوتيوب، بل تعداه إلى مؤسسات إعلامية مختلفة في عدد من بلدان المنطقة، مثل مصر وسوريا ولبنان وايران.كما انتشر على تطبيق واتساب على نطاق واسع، وبات مادة للتحليل السياسي في المنابر الإعلامية.يحمل الخبر عناصر مثيرة للشكّ، أوّلها أن هيلاري كلينتون تركت منصبها في شباط/فبراير 2013، كما ورد عنها على الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية.



وبالتالي، لم تكن في منصبها حين عزل الجيش مرسي، ومن غير الوارد أن تكون جالت آنذاك على دول العالم لنقل موقف بلدها كما ورد في المنشور.كما أن السيّدة الأولى الأميركيّة السابقة لم تصدر بالأساس أي كتاب بعنوان "كلمة السرّ 360"، بل نشرت كتاب مذكّرات وحيداً بعنوان "خيارات صعبة" صدر عام 2014.

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