عبد الرحمن علي غنيم - الدفاع الشرعي في القانون الدولي

2019/07/29 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم المقدمة الحمد لله الذي هدانا إلى الحق والعدل وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا ونبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن أتبعهم بِإِحسان إلى يوٌم الدين...أما بعد:يجمع المجتمع والفقه الدولي على أن حق الدفاع الشرعي الذي نشأ كعرف دولي في الفترات التي سبقت نشأة ميثاق الأمم المتحدة بمدة طويلة، يمكن ممارسته للرد على أي هجوم مسلح واقع فعليا.كما استمر......

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