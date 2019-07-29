محمد الداهي - التربية على القيم في المدرسة

2019/07/29 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي تسعى، هذه الدراسة ، إلى إبراز منزلة القيم في المنهاج التعليمي المغربي، واقتراح بعض التدابير الكفيلة بتحسين أداء التربية على القيم وتعزيزها حتى تسهم في ترسيخ ثقافتي العدل والسلم في المجتمع الدولي.ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إن لم يتعبأ مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم أصحاب القرار السياسي، لإصلاح المنظومة التربوية ( نشرت هذه الدراسة في جزأين بالجريدة التربوية العدد49 والعدد50عام 2013-الصورة صاحب الدر......

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