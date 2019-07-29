ماري اسكندر عيسى - حوار سابق مع المفكر والدكتور الطيب تيزيني

2019/07/29 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماري_اسكندر_عيسى حوار سابق مع المفكر والدكتور الطيب تيزينيماري اسكندر عيسىأنشر اليوم حواراً سابقاً، كنت قد أجريته في دمشق مع الدكتور والمفكر السوري الطيب تيزيني الذي غادر عالمنا في الثامن عشر من شهر أيار 2019 عن عمر يناهز الخامسة والثمانين عاماً.يعد الطيب تيزيني من أهم مئة مفكر في العالم، وهو صاحب مشروع فلسفي تنويري يهدف لإعادة قراءة الفكر العربي منذ ما قبل الإسلام حتى أيامنا هذه..ولد في حمص العا......

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