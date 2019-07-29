2019/07/29 | 07:51

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خبير قانوني: هذا ما ننصح به "مقتدى الصدر"..



لا تعمل خارج نطاق القضاء

كلمة -

متابعة

وجه خبير قانوني نصيحة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تخص

عمل لجنة جمع المعلومات التي شكلها التيار لرصد مخالفات عناصر فيه

متهمين بالفساد.

وقال الخبير القانوني وائل حسان في تصريح نقله موقع العربية نت،

وتابعه موقع كلمة الإخباري إن “السيد الصدر يقود

خطوات إصلاحية داخل تياره السياسي، من خلال محاسبة بعض الفاسدين في

تياره”، مستدركاً بالقول “لكن الصدر في خطواتهِ هذه يعمل خارج نطاق

القضاء العراقي، حيث يجب إطلاع الجهات القضائية على المتهمين

بالفساد من كوادره لمحاسبتهم أمام المحاكم العراقية”.

وأضاف حسان، أن “القضاء العراقي مطالب بالتحرك ضد اللجان الاقتصادية

التابعة للأحزاب العراقية التي تحاول الهيمنة على مقدرات الدولة من

خلال نفوذها داخل الوزارات الحكومية”، عاداً خطوة الصدر “بالاتجاه

الصحيح لو كانت ضمن إطار القضاء المركزي”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن، الاثنين (13 أيار

2019)، تشكيل لجنة من 3 أشخاص، للتحقيق بمشاريع من ينتمون للتيار

الصدري، فيما أشار الى أنه “لم يعد يحتمل من يشوهون سمعة أبيه” محمد

محمد صادق الصدر.

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