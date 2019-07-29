ناديــــة الجنــدي: فاروق الفيشاوي صفعني وغبت عن الوعي 10 ساعات

2019/07/29 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحفل حياة الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي بالعديد من المواقف الطريفة، منها الصفعة التي وجهها إلى الممثلة المصرية نادية الجندي، في أحد المشاهد .



وقالت الجندي في برنامج “هنا العاصمة” من تقديم الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر قناة" سي بي سي " المصرية: “في إحدى المرات شدّني فاروق الفيشاوي من شعري بقوة، لدرجة أنني شعرت بأنه اقتلعه قبل أن يصفعني، وكان نصحني قبلها بأن أميل بوجهي إلى الجهة الأخرى ولكني لم أفعل، فكانت النتيجة أني غبت عن الوعي مدة 10 ساعات في حادثة كدت أن أقتل فيها .

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