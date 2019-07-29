مدارات حرة : بالقلم الجاف

2019/07/29 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (1) بومبيو وزير خارجية اقوى دولة في العالم يطرح مقترح بان يقوم شخصيا بزياة ايران واللقاء

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