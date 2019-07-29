آلان وودز - البلاشفة في القوات المسلحة - البلشفية طريق الثورة

2019/07/29 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورةالفصل الخامس: سنوات الحربالبلاشفة في القوات المسلحةترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسيكانت إمكانيات القيام بعمل ثوري داخل صفوف القوات المسلحة محدودة أكثر من أي مكان آخر بطبيعة الحال، وذلك على الرغم من أن الوضع بدأ يتغير بعد 1915.لم تكن سياسة الحزب تقوم أبدا على رفض الانضمام إلى الجيش أو القتال، بل كان الموقف هو الذهاب مع بقية أبناء طبقة العمال وال......

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