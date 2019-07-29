الفضل شلق - الحرية ٢ – استحالة الفرضية الليبرالية

2019/07/29 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق لا يولد المرء حراً.يصير كذلك فيما بعد.بالأحرى يصير ممكناً أن يكون حراً عندما يكتسب عقلاً يوجّه به أعماله وممارساته.وعندما يكتسب قدرة وإرادة في تقرير هويته أو التمرد عليها، أو أي شيء آخر، مثل البقاء على ما كان الأمر عليه.الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي لا يولد في الطبيعة إلا ويحتاج الى عناية كاملة؛ لا يولد حراً قادرا على العيش بنفسه.يحتاج الى عناية لمدة أعوم قبل أن يصير قادراً على تد......

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