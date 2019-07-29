كارل ماركس - رأس المال: 3) شكل القيمة المُعادِل

2019/07/29 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس لقد رأينا أن السلعة آ (القماش)، حين تعبّر عن قيمتها بواسطة القيمة الاستعمالية للسلعة (ب) التي تختلف عنها في النوع (المعطف)، تسبغ على هذه الثانية، في الوقت نفسه، شكل قيمة خاصاً، ونعني تحديداً، الشكل المعادِل.وتعبر سلعة القماش عن وجودها الخاص كقيمة من خلال واقع تعادلها مع المعطف، من دون أن يتخذ هذا الأخير شكل قيمة مغايراً لشكله الجسدي.أما وجود هذا الأخير كقيمة معينة فيجد تعبيره بالقول إن ا......

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