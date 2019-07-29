ضربة جديدة لادارة ترامب ... مدير الاستخبارات يترك إدارة ترامب ويستقيل من منصبه

2019/07/29 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إن دان كوتس (76 عاماً)، مدير الاستخبارات القومية الأميركية، سيغادر منصبه في الخامس عشر من آب وإنه سيعين النائب

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