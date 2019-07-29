بومبيو: ايران رفضت عرضي لزيارة طهران

2019/07/29 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن طهران رفضت عرضه السفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.

وجاء في تغريدة لبومبيو عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر مساء أمس الأحد "عرضت مؤخرا السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام عرضي هذا".وكان بومبيو قد أبدى في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ الأميركي قبل أيام استعداده للذهاب إلى طهران لمخاطبة الشعب الإيراني، وقال "بالتأكيد إذا تلقيت دعوة فسيكون من دواعي سروري أن أذهب..



أحب أن أغتنم فرصة للذهاب إلى هناك، ليس لغرض الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وإلحاقها الضرر بإيران".من جانبه رد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس الأحد على عرض بومبيو قائلا "يمكن لمراسلتنا السيدة مرضية هاشمي إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده.



نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر".ومرضية هاشمي مراسلة ومذيعة في قناة "برس تي.في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، وقد جرى احتجازها في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري دون توجيه اتهامات لها.وجاء عرض بومبيو في خضم توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، مع تطبيق إدارة ترامب سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لإرغامها على التفاوض بشأن برنامجها النووي مجددا وبشأن صواريخها البالستية، وذلك بعدما انسحب ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015 لتقييد أنشطة إيران النووية.انتهى

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