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إحالة 65 مدرسة للتنفيذ وترميم 130 أخرى في واسط


إحالة 65 مدرسة للتنفيذ وترميم 130 أخرى في واسط
2019/07/29 | 08:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بكلفة 70 مليار دينار

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