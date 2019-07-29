2019/07/29 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا جديدًا، اليوم الإثنين 29 تموز/يوليو، في عموم مناطق البلاد بسبب استمرار تاثير المرتفع شبه المداري.

رجح متنبئ جوي ارتفاع درجات الحرارة مجددًا في عموم مناطق البلاد بسبب استمرار تأثير المرتفع شبه المداري على مناطق البلاد

حيث يرجح المتنبئ الجوي واثق السلامي، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا بفارق درجتين مئويتين عن يوم أمس، لتصل في أدنى معدلاتها شمالًا في السليمانية إلى 35 درجة مقابل 48 في البصرة التي تشهد الطقس الأشد حرارة.

اقرأ/ي أيضًا: موجة حر ورطوبة في العراق مع ظهور "المرزم": آب يبدأ بـ "هواء بارد"

أما في بغداد فتوقع المتنبئ الجوي، أن تبلغ درجات الحرارة 45، فيما تتراوح بين 46 – 47 درجة مئوية في بقية محافظات جنوب البلاد، مبينًا أن تلك المحافظات تشهد أجواءً حارةً ومرهقة.

كما أوضح، أن "الرياح ستكون متغيرة الاتجاهات خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها بين 10 - 20 كم تنشط إلى 40 شمال محافظة ميسان، وأحيانًا جنوبية شرقية تميل للسكون في البادية الجنوبية والسماوة وغرب مدينة البصرة، تؤدي الى زيادة الشعور بالحرارة".

اقرأ/ي أيضًا:

10 أيام: أطول موجة حر تبدأ في العراق..



هذا موعد نهاية الصيف

طقس العراق: موجة حر قاسية تحملها "البوارح"..



53 درجة مئوية!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شبه المداري" يسيطر على أجواء العراق: طقس ساخن وحرارة لاهبة في البصرة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شبه المداري" يسيطر على أجواء العراق: طقس ساخن وحرارة لاهبة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).