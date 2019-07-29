2019/07/29 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 4 أشخاص بينهم المشتبه به وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته الشرطة المحلية.وقال مدير مركز الشرطة سكوت سميث، إن 4 أشخاص، بمن فيهم المشتبه به، قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان غيلروي غارليك السنوي في غيلروي جنوبي سان هوزيه في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في مهرجان للأطعمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية النعيم نيوز.

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