وزير الكهرباء:المدة المقبلة ستشهد إنجاز الربط الكهربائي المشترك مع دول الخليج

2019/07/29 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ان المدة المقبلة ستشهد إنجاز الربط الكهربائي المشترك مع دول الخليج ليأتي بعده الربط الكهربائي مع كل من تركيا والأردن.واوضح ان “معدل الانتاج في فصل صيف العام الماضي 2018 كان 14 ألف ميغاواط، وبالرغم من تسلم الاطلاقات المالية في شهر نيسان لهذا العام 2019 إلا أننا نجحنا بالوصول بالانتاج

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