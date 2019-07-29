تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة

2019/07/29 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج الغذائي الذي يؤدي تناوله إلى تضاعف احتمالات ظهور أعراض خرف الشيخوخة.

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