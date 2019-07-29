2019/07/29 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لإطلاق الإجازات الدراسية خارج العراق.وقال وكيل الوزارة للشؤون العلمية والعلاقات الثقافية الدكتور سلام حسن خوشناو خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة الشراكة الوطنية في الوزارة والجامعات: ان “ضوابط الإجازات الدراسية نصت على أن تكون أولوية الترشيح من قبل الجامعات والوزارات على وفق التخصصات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تستعد لإطلاق الإجازات الدراسية خارج العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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