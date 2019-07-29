نائب عنها: الديوانية تخلو من طبيب جراح ولم تسجل أي اعتداء طبي منذ 2003 

2019/07/29 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة الديوانية سعد الخزعلي، عن افتقاد المحافظة الى طبيب جراح نتيجة نقص الكوادر الطبية التي تعانيها، فيما أكد أن المحافظة لم تسجل أي اعتداء على الكوادر الطبية منذ عام 2003.وقال الخزعلي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “محافظة الديوانية تفتقد الى طبيب جراح ولا يمكننا ان نلقي اللوم على الكوادر […]

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