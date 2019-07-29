2019/07/29 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا.لأن البروتينات تعطي الجسم 10-35% من السعرات الحرارية التي يحتاجها.يشير أطباء مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، إلى أنه وفقا للبيانات المتوفرة، يجب عند ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي صحي تناول البروتينات، حيث تساعد البالغين على زيادة الكتلة العضلية والتخلص من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كم نحتاج من البروتين يوميا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم نحتاج من البروتين يوميا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم نحتاج من البروتين يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).