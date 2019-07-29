2019/07/29 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان أمس الأحد إن بلاده لا تقوم بأي جهود وساطة في التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج لكنها تجري اتصالات مع ”جميع الأطراف“ لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.وقال الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله للتلفزيون العماني بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمان: لا نتوسط في التوتر المتصاعد بالمنطقة وكالة خطوة برس.

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