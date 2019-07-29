2019/07/29 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرّبت مواقع متخصصة بشؤون السيارات صورا ومعلومات عن النموذج القادم من سيارات Verna العائلية التي ستطرحها “هيونداي” هذا العام.وبالنظر للصور المسربة يمكن أن نلاحظ أن تصميم Verna الجديدة شبيه بتصميم سيارات Elentra التي طرحت العام الجاري، ويميزه الشبك العريض لغطاء المبرد الأمامي، والمصابيح الحادة الحواف التي تتداخل مع الشبك بصورة جذابة، فضلا عن المصابيح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن Verna القادمة من هيونداي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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