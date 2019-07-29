2019/07/29 | 09:35

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مدير الاستخبارات يترك إدارة ترامب ويستقيل من منصبه

اعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن دان كوتس مدير الاستخبارات

القومية الأميركية، سيغادر منصبه في الخامس عشر من آب المقبل .

واضاف ترامب على تويتر " إنه سيعين النائب الجمهوري، جون راتكليف،

ليحل محل كوتس ، هذا وكان الاخير قد صرح في وقت سابق لصحيفة واشنطن

بوست إنه كان "يشعر بالتهميش، كمدير للاستخبارات من قبل الرئيس في

المدة الأخيرة فيما يتعلق بمسائل تخص الأمن القومي.

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