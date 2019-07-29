2019/07/29 | 09:35

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وزير التعليم يؤكد اهمية اعتماد خطط التنمية المستدامة المؤسسة على الارقام والاحصاءات الدقيقة

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ان البلاد

امام فرصة كبيرة في استثمار الاحصاءات والارقام الحقيقية والواقعية

للمتغيرات السكانية والمجتمعية في البلاد بما يؤدي لتحقيق الأهداف

المنشودة وطنيا".وشدد السهيل خلال الجلسة الحوارية الموسومة بـ(إستثمار الفرص السكانية

في تمكين الشباب على طريق تحقيق اهداف مؤتمر القاهرة الدولي) "التي

عقدت مساء امس في قاعة الجمعية العراقية للعلوم الاحصائية في بغداد "

على ضرورة اعتماد خطط التنمية المستدامة المؤسسة على الارقام

والاحصاءات الدقيقة والمؤدية الى إحداث نقلة نوعية بمعدلات التنمية

الوطنية للاعوام القادمة.كما اكد ان هذه التجربة في استثمار الاحصاءات الدقيقة في مجالات تعزيز

آفاق التنمية، ستقود لإستخدام أمثل واكثر تطوراً ، وقال ان هذه هي

المرة الاولى التي يجري فيها التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية في

الجوانب الاحصائية التنموية مع المنظمات والمؤسسات الدولية، داعياً

الى اعتماد الشفافية الكاملة في عرض مخرجات هذه التجربة التي بين انها

ستكون لها ابعاد اكاديمية خالية من ضواغط المؤثرات الجانبية، مشيراً

الى انه يعول بصورة كبيرة على الجمعية العراقية للعلوم الاحصائية وعلى

الجهات المعنية في وزارة التخطيط في انجاز وإنجاح هذه التجربة الرائدة

في البلاد.

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