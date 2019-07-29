العرداوي: اميركا حصلت على ضوء اخضر حكومي للتدخل بالشأن العراقي

2019/07/29 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي عباس العرداوي، الاثنين، ان الادارة الاميركية حصلت على ضوء اخضر من الحكومة المركزية لاصدار عقوبات ضد شخصيات سياسية وحشدية، مبينا ان اميركا تتخذ من العراق ولاية وتتصرف بما تراه مناسبا بسبب الصمت الحكومي على تصرفاتها.وقال العرداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاجراءات التي تتخذها اميركا ضد العراق وشخصياته السياسية والحشدية […]

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