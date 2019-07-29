وزير الخارجية السوري يزور بيلاروس ويبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

2019/07/29 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن سوريا وبيلاروس اتفقتا على عقد اجتماع على مستوى لجنة تمثل الحكومتين لبحث التعاون الاقتصادي والتقني وتعزيز العلاقات بين البلدين.وأوضح وزير الخارجية السوري في حوار مع قناة “بيلاروس 1″، أنه “بالتعاون والعمل المشترك يمكننا أن نفعل الكثير من أجل رفاه شعوبنا”.وبحث المعلم خلال زيارته إلى مينسك مع …

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