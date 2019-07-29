2019/07/29 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار الجماهيرالرياضية العراقية الى ملعب الشعب الدولي حيث يحتضن في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، مباراة خيرية تجمع منتخب أبطال آسيا لكرة القدم مع منتخب نجوم بغداد بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاحراز العراق اللقب القاري عام 2007. وسيتولى الحكم الدولي السابق حازم حسين إدارة الشوط الأول من المباراة الخيرية فيما سيكون الشوط الثاني من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجماهير العراقية تحتفي اليوم بالذكرى 12 للقب اسيا بمباراة خيرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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