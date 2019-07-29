2019/07/29 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرون في إحدى البلدات التابعة لقضاء بعلبك في لبنان، ليلة السبت الماضي، بعد تبادل إطلاق نار نتيجة إشكال فردي وقع خلال حفل زفاف.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه عند الساعة 01:00 من بعد منتصف الليل، وخلال حفل زفاف عند مفرق بلدة يونين محلة الفيضة، وقع إشكال فردي تطور إلى تبادل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موال يتسبب بقتلى وجرحى في حفل زفاف بلبنان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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