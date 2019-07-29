تمساح يخطف طفلا أمام أعين الفلاحين

2019/07/29 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم تمساح مفترس طفلا في الـ 12 عاما من عمره وأمسكه من ساقه وجره إلى مياه قناة الري، التي يسقي منها الفلاحون أراضيهم.وذكرت صحيفة The Times of India، أن الحادث وقع في ريف ولاية أوتار براديش الهندية، عندما وصل الطفل محمد أكرم إلى قناة تجمّع مياه الري ليأخذ دلوا من مياهها.ولحسن الحظ كان

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