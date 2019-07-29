حقوق الانسان في ديالى تدعو الى حظر شامل لدخول

2019/07/29 | 09:40

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بغداد اليوم- ديالى

دعا مكتب حقوق الإنسان في ديالى، الإثنين، 29 تموز، 2019، إلى حظر شامل على دخول ما اسمته بالمنطقة ال...





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