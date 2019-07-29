2019/07/29 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد ، اليوم الاثنين ، عن حملة صادرت خلالها عدداً “الستوتات المتجاوزة” جنوب العاصمة.وقالت الأمانة ، إن “بلدية الرشيد قامت بحملة صادرت خلالها عدداً من الستوتات المتجاوزة والتي يقوم أصحابها بالتجاوز على الأرصفة والشوارع العامة واستخدامها كمحلات متنقلة لبيع الفواكه والخضر والأسماك وغيرها لا سيما على الطريق السريع بغداد بابل ضمن منطقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



حملة لمصادرة ستوتات متجاوزة في بغداد النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حملة لمصادرة ستوتات متجاوزة في بغداد) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حملة لمصادرة ستوتات متجاوزة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).