الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض دوائر الدولة الموطنة رواتبهم

2019/07/29 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.وأضاف البيان، أن “المصرف مستمر […]

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