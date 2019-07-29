علماء يحذر من الفلفل الحار

2019/07/29 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج الغذائي الذي يؤدي تناوله إلى تضاعف احتمالات ظهور أعراض خرف الشيخوخة.ووجد الخبراء أن الأشخاص، الذين يقبلون على تناول الفلفل الحار، معرضون أكثر من غيرهم لخطر التراجع السريع لمقدراتهم المعرفية في الشيخوخة.وكان متوسط أعمار المشاركين بالتجربة، عند البداية، […]

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