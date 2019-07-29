“أبل” تقرر إرضاء جميع مستخدمي آيفون بـ”الوعد الثمين” في 2020    

2019/07/29 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قررت شركة “أبل” الأمريكية إرضاء جميع مستخدمي “آيفون” بتقديمها “وعد” وصفته تقارير صحفية بـ”الثمين” خلال عام 2020 المقبل.ونشر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص تقريرا قال إن “أبل” قدمت وعدا في محاولة لإرضاء جميع مستخدمي “آيفون” بأن تدعم هواتفها للعام المقبل 2020 خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.ومن المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف […]

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