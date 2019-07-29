بنك أوف أمريكا يدفع ثمن التمييز بين الجنسين

2019/07/29 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة “بلومبرغ” أن شركة أليكس وآني لإنتاج المجوهرات تطلب من بنك أوف أمريكا دفع 1.1 مليار دولار كتعويض عن التمييز بين الجنسين.ووفقا لشكوى المدعي (شركة إنتاج المجوهرات) منح البنك عام 2016 الشركة خطا ائتمانيا متجددا لتمويل العمليات، ولكن في ديسمبر 2018 من دون أي تحذير أعلن البنك عن إفلاس الشركة.هذا الإعلان تسبب

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