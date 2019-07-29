بالصور .. امانة بغداد تطلق حملة جديدة لمصادرة الستوتات جنوبي العاصمة

2019/07/29 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن حملة صادرت خلالها عدداً من العربات المسماة شعبياً بـ (الستوتات) جنوبي بغداد .وذكر بيان للأمانة تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “بلدية الرشيد نفذت حملة صادرت خلالها عدد من الستوتات المتجاوزة”.وأضاف البيان ان “اصحاب هذه الستوتات يقومون بالتجاوز على الارصفة والشوارع العامة واستخدامها كمحلات متنقلة لبيع الفواكه والخضر والأسماك […]

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