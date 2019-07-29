بومبيو: إيران لم تقبل عرضي لزيارة طهران!

2019/07/29 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن إيران لم تقبل باقتراحه بزيارة طهران و”التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني”.وكتب بومبيو على حسابه على تويتر، “اقترحت مؤخرا التوجه إلى طهران والتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني، لكن النظام لم يقبل عرضي”.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زعم أنه مستعد للسفر إلى إيران “إذا لزم …

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