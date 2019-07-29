مقتل 184 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في السودان

2019/07/29 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت وزارة الصحة السودانية بسقوط 184 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 وحتى مطلع يوليو الجاري.وأوضح أنه سقط 4 قتلى في ولاية غرب دارفور، و3 في الشمالية، و6 في النيل الأبيض، و7 في نهر النيل، و8 في القضارف، إضافة إلى قتيل في كل من كسلا والبحر الأحمر.وأشار […]

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