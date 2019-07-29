2019/07/29 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يقتل زوجته لأنها أنجبت أنثى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 09:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل يقتل زوجته لأنها أنجبت أنثى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل يقتل زوجته لأنها أنجبت أنثى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).