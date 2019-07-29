2019/07/29 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتلاف ادوية في كمرك مطار البصرة واعادة سيارة مخالفة في كمرك طريبيل

تأریخ التحریر: : 2019/7/29 9:41

• 26 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف ادوية في كمرك مطار البصرة واعادة سيارة مخالفة في كمرك طريبيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف ادوية في كمرك مطار البصرة واعادة سيارة مخالفة في كمرك طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).