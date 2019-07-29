2019/07/29 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم انتاج نوع جديد غريب من العنب في اقليم كردستان العراق وهناك محاولات لزيادة هذا النوع.وقال شيخ صديق الخبير ومنتج عدد من انواع العنب “منذ تسع سنوات وانا بصدد بحث عن العنب وتمكنت من العثور على 20 نوعا، بعضها لم تتأقلم مع اجواء اقليم كردستان، وتمكنت ثمانية انواع من التأقلم مع الاجواء وان يكون لها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عنب غريب وجديد من نوعه في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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