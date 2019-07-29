8 أطعمة تخفض ضغط الدم ومفيدة لقلبك.. أهمها البطاطا والشوفان والموز

2019/07/29 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف موقع “Prevention “، عن أنه يمكن أن تساعد إضافة بعض الأطعمة الطبيعية لنظامك الغذائي لخفض ارتفاع ضغط الدم لديك، فعندما نفكر في محاولة خفض ضغط الدم المرتفع، عادة ما نفكر في الحد من الملح، والأطعمة المصنعة، لكن اتباع نظام غذائي صحي للقلب، هو أكثر من مجرد خفض استهلاك الصوديوم.يركز النظام الغذائى، المصمم […]

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