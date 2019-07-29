خلية الصقور تكشف معلومات جديدة عن البغدادي وتعلن عن أخطر العمليات السرية ضد داعش

2019/07/29 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعــــلــــن رئــيــس خـلـيــة الــصـقــور الاستخبارية ابو علي البصري، اليوم الاثنين، أن عمليات حـرب الانـفـاق تعد مـن أخـطـر الـعـمـلـيـات الـسـريـة لمـواجـهـة الإرهــابــيــين فــي المــنــاطــق الــتــي كـانـت مـحـتـلـة سـابـقـاً”. وقال البصري في حديث صحفي تابعته /بدر نيوز/، إنه “لا تزال لداعش عناصر إرهــابــيــة تـعـمـل كـخـلايـا نـائـمـة بــالمــدن المــحــررة، وأخـرى هـاربـة مـن سـوريـا استقرت فـي […]

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